بغداد تختنق بالزحامات.. شوارع متوقفة ومؤشرات حمراء في كل الاتجاهات

خارطة الزحامات:الجسور: الجادرية، الجسر المعلق، الطابقين، الجسر العنكبوتي.المجسرات: مجسر حمورابي، مجسر الحبيبية.التقاطعات والساحات: جامعة بغداد، المسبح، ساحة الخلاني، ساحة الحرية، ساحة التحرير، ساحة عقبة، ساحة مظفر، ساحة النسور، ساحة قحطان.الشوارع: كرادة داخل، كرادة خارج، عرصات الهندية، أبو نؤاس، الندى، الربيع، جديدة، المطبك، المشتل، الفلاح، طريق معسكر .