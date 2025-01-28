رغم المطالبات بمنع سفرهم.. اغلب المتهمين في فساد السكك يوفدون الى إيطاليا

نيوز – محلي

كشف النائب عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، عن ايفاد اغلب المتهمين في فساد السكك الى .

وقال في تدوينة على منصة (X) ان "اغلب المتهمين في ملف السكك 22.5 مليار دولار سافروا إيفاد الى إيطاليا، بعدما كانوا ايفادا في تركيا".

وأضاف ان "ذلك جاء رغم مطالبتنا لرئيس الوزراء ووزير النقل بسحب يد المتهمين ومنعهم من السفر ولكن دون جدوى"، لافتا الى ان "150 كتاب رسمي تم رفعها لرئيس الوزراء ووزير النقل والجهات الرقابية حول شبهات فساد السكك".