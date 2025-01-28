تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات اجتماع مطار النجف الدولي

وقال كناوي في بيان ورد لـ نيوز، أنه "وجه إدارة مطار بالتعاون الكامل مع هيئة في تحقيقاتها"، معلنا "دعم الكامل لمباشرة هيئة ملابسات اجتماع مطار الاشرف الدولي والتعاون الكامل مع هيئة في مجريات التحقيق".واضاف، انه "تم تشكيل تحقيق إدارية لتباشر إجراءاتها في التحقيق حول ما تم تداوله وما تم التطرق إليه خلال اجتماع ضم أعضاء من مع عدد من موظفي مطار الأشرف الدولي لتدارس واقع حال المطار".وبين كناوي أن "المحافظة مستمرة بالتنسيق مع مجلس ووزارة النقل لاختيار مدير للمطار يتمتع بالخبرة والكفاءة لإدارة وتطوير هذا المنشأ الحيوي والمهم في المحافظة".