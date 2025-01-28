بتهمة المحتوى الهابط.. السجن 4 أشهر بحق رزان محمد

وقال المصدر لـ نيوز، أنه "من خلال المتابعة المكثفة والتدقيق وبعد إجراءات المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، أصدر حكما بحبس المدانة المدعوة (رزان محمد) أربعة أشهر".وأشار الى ان "القرار صدر على المدعوة بتهمة المحتوى الهابط".يذكر ان، رزان محمد تنشر مقاطع فيديو ليومياتها التواصل الاجتماعي وبعضها يحتوي على الفاظ مسيئة وخادشة للحياء وأيضا تتواجد في أماكن مشبوها مثل النوادي الليلية وغيرها.