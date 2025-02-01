تحذير خطير من انهيار اقتصادي بالعراق.. رواتب الموظفين على المحك

نيوز – محلي

حذر النائب عبد الجبار، من خطورة انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيرا الى الحكومة ستعاني من توفير رواتب الموظفين في هذه الحالة.

وقال في تصريح تابعته نيوز ان "السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي فاشلة وقد تؤدي بالعراق الى الاقتصادي". وأضاف ان "محافظ البنك المركزي الحالي أوصل مبيعات يوميا الى 300 مليون دولار وهو امر خطير وينعكس على زيادة غسل الأموال وتهريب العملة ويسبب الى انهيارا اقتصاديا ونقصا كبيرا بالسيولة المالية"، مشيرا الى انه "مع انخفاض سعر النفط فأن الحكومة ستعاني من توفير الرواتب الشهرية للموظفين".

