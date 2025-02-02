الرافدين لفئة من العراقيين: توجهوا الى أدوات الدفع الالكتروني لاستلام رواتبكم

نيوز – محلي

أعلن مصرف الرافدين، عن اطلاق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر شباط الحالي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء".

وأضاف أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مشمول بالراتب وممن وصلته الرسائل النصية تسلم راتبه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو من أي مكان يتواجد فيه".