موجة جديدة.. "استعدوا للغبار الأسبوع الحالي"

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، ان موجة غبار ستضرب أجواء الخميس المقبل.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز ان "هناك توقعات اولية بنشاط الرياح السطحية وموجة غبار تؤثر على البلاد يوم الخميس المقبل". وأضافت "سنوافيكم يوم غد الاثنين بتقرير عن باقي تفاصيل الحالة المتوقع أن تبدأ تأثيراتها اعتبارا من يوم الثلاثاء".

