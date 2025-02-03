برلماني يطالب بإقرار قانون المختارين.. "لا بد من إنصافهم"

نيوز ـ محليات



أكد عضو اللجنة القانونية محمد عنوز، اليوم الاثنين، ان قانون المختارين من القوانين الاساسية المرتبطة بالقواعد الشعبية والمواطنين في مناطق سكناهم.



وقال عنوز في تصريح للسومرية نيوز، ان "لابد من احترام دور المختار الذي يعد احد العناصر المهمة في الضبط القضائي، فضلا عن تعزيز دور علاقته مع جميع مؤسسات سواء كانت المحاكم او وزارة الداخلية".

وتابع، ان " المختار دائما ما يعطي وثائق لعمليات البحث عن المجرمين والاخبار ويذهب الى مسرح الجريمة"، مشيرا الى "ضرورة اقرار قانون يضعه في المكانة الحقيقية خصوصاً من باب العمر والكفاءة العلمية والعملية والمخصص المالي".



وأضاف، انه "لا يمكن الاستمرار بالاستخفاف في دور المختار وعدم التحرك لا قرار ينظم عمله من جهة، وينصفه من جهة أخرى".