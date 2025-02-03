طلب رسمي لتحويل فئة من منتسبي الداخلية من العسكري إلى المدني

نيوزـ محليات



اعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الاثنين، عن مخاطبة رئيس لتوجيه بتحويل المنتسبين من ذوي الشهداء من ملاكها العسكري الى الملاك المدني.



واظهرت وثيقة صادرة عن المؤسسة: انها "مستمرة بتواصلها مع الجهات المعنية التي من شأنها ان تبسّط اجراءتها أمام ذوي الشهداء لرفع المعاناة عن كاهلهم كونهم الشريحة التي قدمت التضحيات فداءً للوطن".



واوضحت، ان " الحاصلين على الشهادات الجامعية (حملة شهادة البكالوريوس فأعلى) سيتم تحويلهم الى الملاك المدني بعد استحصال الموافقات الرسمية".