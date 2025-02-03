مجلس الخدمة يوضح بشأن شمول خريجي جامعات كردستان بالتعيينات

وذكر اللامي، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الشهر الماضي شهد لقاءين مهمين، الأول كان بزيارة وفد من إقليم كوردستان برئاسة رئيس مجلس الخدمة في الإقليم إلى بغداد، تبعه لقاء لرئيس مجلس الخدمة الاتحادي مع وزير التعليم العالي في إقليم كوردستان ورئيس مجلس الخدمة هناك"، مشيراً إلى أن "هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز بين الطرفين وضمان دقة بيانات خريجي جامعات الإقليم، سواء المقيمين داخله أو خارجه.وأضاف أن "جميع بيانات الخريجين يجب أن تكون متاحة لدى مجلس الخدمة العامة الاتحادي في بغداد، كما هي موجودة في مجلس الخدمة في الإقليم، لضمان شمولهم في التوظيفات المستقبلية”، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على آلية لإرسال البيانات إلى ممثلية الإقليم، ومنها إلى وزارة التعليم العالي الاتحادية، مما يتيح لمجلس الخدمة الاتحادي تخزينها بدقة لتسهيل إجراءات التوظيف عند إطلاق استمارات المقبلة".وفيما يتعلق بالدرجات الوظيفية المتاحة، أوضح اللامي أن "المجلس الاتحادي ملزم بتنفيذ ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023، 2024، 2025، والتي حددت 31 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، ومن بينهم خريجو جامعات إقليم كوردستان".وتابع أنه في حال تعديل قانون الموازنة للأعوام القادمة وإضافة درجات وظيفية جديدة، فستكون هناك حصة مخصصة للإقليم سواء عبر مجلس الخدمة في الإقليم أو من خلال الاتحادي في بغداد".