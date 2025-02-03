62 هزة أرضية تضرب العراق.. ماذا يحصل؟

نيوز – محلي

اعلن قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، ان 62 هزة أرضية ضربت خلال الشهر الماضي.

وقال قسم الرصد الزلزالي في تقريره الشهري الذي اطلعت عليه نيوز، ان "مجموع الهزات المسجلة في أجهزة القسم الزلزالي 92 هزة أرضية منها 62 داخل توزعت مابين (ديالى واربيل ونينوى والسليمانية وميسان وكركوك ودهوك)".

وأضافت ان "قضاء خانقين في سجل الاعلى في عدد الهزات الأرضية"، مشيرا الى انه "تم تسجيل 22 داخل أيران و8 داخل تركيا".

وأكدت ان "قوة الهزات تراوحت ما بين (1-5) درجة، وبعمق ما بين (4-38) كم".