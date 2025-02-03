حسم الجدل بشأن تعيينات جديدة

نيوز – محلي

حسمت النيابية، اليوم الاثنين، وجود تعيينات جديدة في قانون الموازنة الذي صوت عليه بجلسة يوم امس الاحد.

وقالت اللجنة في تصريح تابعته نيوز، انه "لا توجد أي تعيينات جديدة في موازنة 2025". وأضافت ان "اللجنة لم تناقش ذلك مطلقاً في جلسة التصويت". وصوت مجلس النواب، امس الاحد، على الأول لقانون الموازنة لجمهورية للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025 ) رقم (13) لسنة 2023.

