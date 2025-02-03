السيد الصدر يجيب على استفتاء بشأن التردد في الزواج

نيوز – محلي

أكد زعيم الشيعي الصدر، اليوم الاثنين، ان الإعراض عن الزواج قد يكون ابتعادًا عن الشرع وأحكامه.

وقال في إجابة له عن استفتاء حول التردد في الزواج وتابعته نيوز، "صن نفسك وحصنها من المحرمات والاعراض عن الزواج من دون سبب قد يكون ابتعادا عن الشرع واحكامه".

