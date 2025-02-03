تفاصيل بشأن القبض على متهم هارب من احدى محاكم بغداد

نيوز – امني

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل بشأن القبض على متهم هارب من محاكم .

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، ان "مفارز جهاز تمكنت من إلقاء القبض على متهم بعد هروبه من تحقيق في بغداد، وذلك خلال 24 ساعة من حادثة هروبه".

وأضافت ان "عملية إعادة القبض على المتهم جاءت بعد تكثيف الجهود الاستخبارية واستحصال الموافقات القضائية اللازمة، حيث تمكنت المفارز المختصة من تحديد مكان اختباء المتهم وجرى تسليمه إلى مركز شرطة المنصور وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة".