إصابة شخصين بحادث سير في دهوك

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حادث سير وقع، مساء اليوم، في نفق كَلي في محافظة دهوك".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن إصابة شخصين بجروح"، مشيرا الى أن "الحادث أدى إلى أضرار مادية كبيرة".