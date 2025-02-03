السيد الصدر يدعو الحكومة للتعامل مع الدليمي وفق القانون

وفي رده على سؤال بشأن رأيه بما يطرحه الدليمي، قال الصدر، "ندعو اولا عشيرته الى اسكاته او التبرءة منه ثم ادعو الحكومة التعامل معه وفق القانون".أدناه نص رد ..