إطفاء للكهرباء في ثلاث محافظات

أفاد مصدر محلي، بتعرض محافظات والبصرة وذي قار لإطفاء التيار الكهربائي.

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "ميسان والبصرة وذي قار شهدت قبل قليل، إطفاء للتيار الكهربائي".

وأضاف المصدر أن "الإطفاء شمل معظم مناطق هذه المحافظات من دون معرفة الأسباب".