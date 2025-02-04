اخماد حريق في مخازن تجارية بالبصرة

وقال المصدر لـ نيوز ان "حريقا نشب في مخازن مخصصة لصناديق الطماطم البلاستيكية بعلوة الطماطم في قضاء غرب البصرة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا اﻟﻰ انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".