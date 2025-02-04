كهرباء الجنوب تعلن إعادة الطاقة للمنطقة الجنوبية بوقت قياسي

وقالت الشركة في بيان ورد لـ نيوز، إن "ملاكات الشركة العامة لانتاج في الجنوب الهندسية والفنية تمكنت من إعادة المحطات الى العمل، وبوقت قياسي وبشكل تدريجي بعد ساعات معدودة من انفصالها عن العمل اثر حدوث خلل طارئ في ادى الى انطفاء معظم المحطات الكهربائية وخروجها عن العمل في الجنوب".وأضافت الشركة، أن "منتسبي انتاج كهرباء الجنوب بذلوا جهدا كبيرا لإعادة الوحدات الى العمل في الساعات المتأخرة من الليل وربطها بالشبكة الوطنية وتجهيز الى المواطنين.وتعرضت محافظات والبصرة وذي قار ليلة أمس الاثنين (3 شباط 2025) لإطفاء التيار الكهربائي بشكل مفاجئ دون معرفة الاسباب.