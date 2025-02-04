تخلف كبير في الاستثمار بالديوانية.. مستثمرون يخضعون للابتزاز

نيوز – محلي

كشفت محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن وجود تخلف كبير في الاستثمار بالمحافظة، فيما أشار الى ان المستثمرين يخضعون للابتزاز.

وقال محافظة حسن ادنين لـ نيوز، ان "معمل الحديد ومطار التجاري وساحة التبادل التجاري هي فرص استثمارية محالة".

وأضاف انه "لا يوجد لغاية الان أي مستثمر".

فيما اكد الاكاديمي في جامعة القادسية عبد الكريم جابر لـ نيوز، ان "هناك تخلف في موضوع الاستثمار سواء المستثمرين المحليين والخارجيين، حيث ان متخلفة باتجاه الاستثمار، ولم يحصل فيها تغيير"، لافتا الى ان "هناك معوقات كثيرة منها الفساد المالي والإداري والخوف من الاستثمار".

وبين ان "هيئة الاستثمار تعاني من عدم تعاون الدوائر الحكومية بتوفير تسهيلات للمستثمرين واحيانا يخضع الى ابتزاز، ما يدفعه للجوء الى إقليم الذي يوفر له جميع التسهيلات".

وذكر "اننا التي نعاني فعلا من عدم وجود فرص عمل توفرها المشاريع الاستثمارية".