Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالوثيقة.. البلديات توجه انذارا إلى شركة في الديوانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بغداد تحتضن مؤتمرين عالميين للمياه نيسان المقبل

محليات

2025-02-04 | 03:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بغداد تحتضن مؤتمرين عالميين للمياه نيسان المقبل
المصدر:
الصباح
136 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

من المقرر أن تحتضن العاصمة بغداد خلال شهر نيسان المقبل، لأول مرة وبشكل موحد، أعمال مؤتمرين عالميين بشأن المياه.

وبحسب وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله فإن "انعقاد المؤتمر السنوي الخامس للمياه في بغداد سيتزامن مع عقد نظيره العالمي الـ 11 الخاص بالري الدقيق لمنظمة الري والبزل العالمية، للمدة من 27 إلى 29 من شهر نيسان المقبل، وبدعم من المنظمات الدولية".

وبين أن "المؤتمرين يهدفان إلى تطوير أساليب وطرق الري من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي في العالم إلى طرق الري مستقبلاً".

وأضاف أن "افتتاحية موحدة ومشتركة ستقام للمؤتمرين في اليوم الأول، بحضور وزراء ومسؤولين من الوفود المحلية والعربية والأجنبية، إضافة إلى مشاركة المنظمات الدولية المعنية بإدارة المياه ذات الثقل الدولي كشركاء، وليس كمشاركين بالمؤتمر، لاسيما أن العراق يشهد إنجاز مشاريع كبيرة تحققت في ظل الحكومة الحالية".

وتابع عبد الله أن "المشاريع المتحققة تتضمن حزمة مشاريع إروائية، بضمنها تطوير ضفاف الأنهر، وصيانة وتطوير شبكات وجداول البزل لتقليل الضائعات المائية، إضافة إلى استدامة المياه الجوفية، فضلاً عن تطوير وتأهيل أغلب المشاريع الإروائية"، موضحاً أن "برنامجي المؤتمرين سيتضمنان، مناقشة البحوث، وتنظيم الورش، وجلسات نقاشية تخصصية مختلفة".

كما أشار إلى أن "المؤتمر السنوي الخامس للمياه، سيناقش ملف نقص المياه بشكل حاد في العراق على وجه الخصوص، وبلدان المنطقة بشكل عام"، لافتا إلى أن "المناقشة ستشمل محاور عدة، هي التنمية المستدامة، والإدارة الذكية للمياه، فضلاً عن التفاوض الإيجابي للمياه وتبادل المعلومات، وكذلك تحسين جودة المياه، لاسيما لنهري دجلة والفرات".

وزير الموارد المائية أكد "ضرورة التعاون الإقليمي مع دول الجوار، من أجل تعزيز التعاون المشترك بشأن حصص المياه وضمان تدفقها بشكل عادل ومستدام إلى العراق، لغرض معالجة أزمة المياه التي يعاني منها للحصول على حقوقه المائية بشكل عادل ومنصف".

كذلك نوه بأن "عقد المؤتمرين سيتزامن، مع القمة العربية وفعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية 2025، وحضور وفود كبيرة"، لافتا إلى "تنظيم برنامج ترفيهي للوفود المشاركة بهدف زيارة المتحف العراقي، وإقامة جولات سياحية إلى مدينة أور، وسدة الهندية، ومدينة بابل الأثرية، والقصر العباسي والقشلة والمدرسة المستنصرية وشارع المتنبي والأبنية التراثية المتعددة في العاصمة".
>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

بغداد تحتضن مؤتمرين عالميين للمياه

نيسان المقبل

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شاكر العاني - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-04
Play
بغداد شاكر العاني - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-04
من الأخير
Play
من الأخير
فصول المؤامرة الألف.. متى يتوقف عداد الإطار ؟ - حلقة ٧٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-03
Play
فصول المؤامرة الألف.. متى يتوقف عداد الإطار ؟ - حلقة ٧٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
03-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-03
Play
03-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-03
Play
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-03
Morning Live
Play
Morning Live
تأمين الحسابات الإلكترونية… درعك الأول ضد الاختراق - حلقة ٢١٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-03
Play
تأمين الحسابات الإلكترونية… درعك الأول ضد الاختراق - حلقة ٢١٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-03
خط أحمر
Play
خط أحمر
ج *ريمة الصم والبكم في واسط - الحلقة ٣٣ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-02
Play
ج *ريمة الصم والبكم في واسط - الحلقة ٣٣ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-02
عشرين
Play
عشرين
صراع الموازنة يفتقد التوازن - الحلقة ٥٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-01
Play
صراع الموازنة يفتقد التوازن - الحلقة ٥٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-01
رحال
Play
رحال
الجوبي وتنور الطين في يثرب - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-01
Play
الجوبي وتنور الطين في يثرب - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-01
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Biotic
Play
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
Play
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شاكر العاني - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-04
Play
بغداد شاكر العاني - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-04
من الأخير
Play
من الأخير
فصول المؤامرة الألف.. متى يتوقف عداد الإطار ؟ - حلقة ٧٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-03
Play
فصول المؤامرة الألف.. متى يتوقف عداد الإطار ؟ - حلقة ٧٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
03-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-03
Play
03-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-03
Play
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-03
Morning Live
Play
Morning Live
تأمين الحسابات الإلكترونية… درعك الأول ضد الاختراق - حلقة ٢١٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-03
Play
تأمين الحسابات الإلكترونية… درعك الأول ضد الاختراق - حلقة ٢١٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-03
خط أحمر
Play
خط أحمر
ج *ريمة الصم والبكم في واسط - الحلقة ٣٣ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-02
Play
ج *ريمة الصم والبكم في واسط - الحلقة ٣٣ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-02
عشرين
Play
عشرين
صراع الموازنة يفتقد التوازن - الحلقة ٥٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-01
Play
صراع الموازنة يفتقد التوازن - الحلقة ٥٤ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-01
رحال
Play
رحال
الجوبي وتنور الطين في يثرب - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-01
Play
الجوبي وتنور الطين في يثرب - الحلقة ٣٤ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-01
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Biotic
Play
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
Play
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
اخترنا لك
"لن ننسى هذا الظلم".. الحشد الشعبي يوجه رسالة الى البرلمان
06:47 | 2025-02-04
شاهد.. احد الملفات الخطرة داخل هيأة الاستثمار
06:32 | 2025-02-04
حادث يتسبب بكارثة لدى اسرة بصراوية في ذي قار
06:02 | 2025-02-04
كربلاء تعلن عن خطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة.. ما تفاصيلها؟
05:45 | 2025-02-04
شاهد.. موكب أحد المسؤولين يتسبب بشل حركة المرور وسط بغداد (فيديو)
05:15 | 2025-02-04
"أنقذوه من المتنفذين".. وقفة احتجاجية ضد تحويل نادي الفروسية إلى الاستثمار(صور)
05:11 | 2025-02-04
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.