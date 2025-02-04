العدل تعلن افتتاح بناية المحاكمة عن بعد في سجن بابل المركزي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "الوزارة افتتحت بناية تدوين إفادات النزلاء عن بُعد في سجن بابل المركزي، بحضور رئيس استئناف بابل، القاضي متعب، والمدعي العام للمنطقة الاستئنافية في بابل، حسين حسين، والمدعي العام المنسّب في سجن بابل، كريم غازي حسن، ومدير سجن بابل، عباس شمخي، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تمكين النزلاء والمودعين من المثول أمام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية (Video Conference)".وأكد مدير إعلام الوزارة، الساعدي، أن "هذا المشروع يمثل ثمرة للتعاون بين مجلس الأعلى ووزارة العدل، ويهدف إلى تحقيق الانسيابية في سير التحقيقات، سواء بصفة متهم أو شاهد، حيث سيتم تدوين إفادات النزلاء عن بُعد والمثول أمام عبر النقل الحي بالصوت والصورة، مما يسهم في تسريع إنجاز القضايا القضائية، وتقليل الحاجة إلى نقل المطلوبين للتحقيق إلى المحاكم، وتخفيف الأعباء الأمنية والمالية".وأشار الساعدي إلى أن "المشروع جاء بناءً على توجيهات وزير العدل، خالد شواني وسيتم تعميمه لاحقًا في جميع الأقسام السجنية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع مجلس الأعلى، بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية والقضائية، وتنفيذ البرنامج الحكومي الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق الانسيابية في العمل بين المؤسسات".