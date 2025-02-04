هل حسمت ازمة رواتب الموظفين.. كردستان تتسلم 950 مليار دينار من بغداد

نيوز – محلي

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، ان إقليم تسلم 950 مليار دينار من .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "حكومة إقليم تسلمت قبل قليل، 950 مليار دينار من العراقية". وأضاف ان "ذلك جاء كرواتب للموظفين لشهر كانون الثاني الماضي".

