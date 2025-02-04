"بلانه" في قبضة القوات الأمنية

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية القت القبض على المدعو محي الملقب بـ(بلانه) بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "قوة امنية تمكنت اليوم من القاء القبض على المدعو محي الملقب بـ( بلانه ) بتهمة المحتوى الهابط".

وأضاف ان "ذلك جاء من خلال إجراءات المحتوى الهابط في وزارة الداخلية"، مشيرا الى ان "عملية القبض تمت وفق مذكرة صادرة عن العراقي".