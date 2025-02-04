كربلاء تعلن عن خطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة.. ما تفاصيلها؟

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ولأول مرة في تاريخ محافظة نعلن عن خطتها الاستراتيجية بمرحلتها الاولى من عام2025 ولغاية٢٠٣٠ ، والمرحلة الثانية ٢٠٥٠".وتابع، ان "الخطط تتضمن التي تجمع ما بين الاصالة والحداثة الذكية والحديثة كليا بكافة مجالاتها في البناء والاعمار والتنمية المستدامة والمشاريع الخدمية والاستراتيجية".وأضاف، ان "الخطة ستشمل والتربية والزراعة والاقتصاد والصناعة، فضلا عن توفير فرص العمل لأبناء المحافظة".