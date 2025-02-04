حادث يتسبب بكارثة لدى اسرة بصراوية في ذي قار

نيوز – محلي

أدى حادث سير في محافظة الى مصرع واصابة 5 اشخاص غالبيتهم من اسرة واحدة.

وقال مراسل نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق السريع الذي يربط الناصرية بمحافظة نتيجة تصادم عجلة صالون تستقلها اسرة قادمة من مع شاحنة كبيرة، ما أدى الى وفاة رب الاسرة وزوجته واحد ابناءه واصابة اثنين اخرين بجروح".

وأضاف ان "قوة طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب والجثث الى الطب العدلي".