السيد الصدر يصدر توجيها يخص شريحة "الغجر" (وثيقة)

وقال المكتب الخاص للسيد في بيان اطلعت عليه نيوز، انه "بعد تقديم رسالة للسيد من قبل شريحة الغجر من خلال سؤال قدّم له لما يعانونه من تمييز اجتماعي وكذلك إيصال الخدمات العامة وغيرها، حيث أجاب القائد على رسالتهم بالقول: "لو سمع أغلبهم النداء: نداء الوالد (قدس سره) من الكوفة المعظمة لما وصل الأمر إلى ذلك".وأضاف: "أمر القائد بتشكيل وفد للاطلاع الاجتماعي لا السياسي والحكومي. وقد تم تشكيل وفد للقاء هذه الشريحة والاطلاع على أوضاعهم الاجتماعية لإيجاد الحلول الممكنة للمشكلات التي يعانون منها وسبل تذليلها كونهم مواطنين عراقيين لهم الحق في العيش الكريم في بلدهم".