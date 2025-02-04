بالفيديو.. شرطي مرور يساوم سائقا: 20 الفا مقابل عدم حجز المركبة

وبحسب المقطع يظهر شرطي المرور وهو يساوم سائق المركبة على الرشوة مقابل عدم حجز مركبته في أحد قواطع المرور في .وطلب رجل المرور مبلغ 30 الف دينار مقابل عدم حجز مركبة السائق الذي ابلغه انه لا يملك سوى 20 الف دينار.