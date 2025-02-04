زحامات بغداد تتواصل مساءً.. خارطة حمراء في مختلف التقاطعات والطرقات (صور)

وأكثر المناطق تأثرا بالزحامات، تشمل ساحة التحرير، العلاوي، الكرادة، الشعب، فلسطين، جسر الجادرية، مدخل الدورة، وساحة عدن في الكاظمية، وحتى في منطقة حيث تتكدس المركبات لساعات، ما ينعكس سلبا على انسيابية الحركة اليومية.ادناه الصور: