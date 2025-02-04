تدافع وضرب بين أصحاب معارض سيارات والقوات الأمنية بالبصرة.. ماذا يحصل (فيديو)

وقال المصدر لـ نيوز، انه "حدث اشتباكاً بين اصحاب معارض السيارات امام معارضهم القريبة من القبلة مع قوّى من الافواج بسبب الوقفة الاحتجاجية وصل الى التدافع والضرب".وأضاف، أن "السبب هو عدم السماح لأصحاب المعارض بعرض السيارات امام المعارض الخاصة بهم".