ديالى.. القبض على متهمين حاولا بيع قطعة أثرية نادرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "من خلال المتابعة المكثفة وتسخير الموارد الفنية ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة من إلقاء القبض على متهمين أثنين من أهالي العاصمة حاولا بيع قطعة أثرية تحتوي نقوش وكتابات وهي قطعة نادرة".وأشارت الى انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".