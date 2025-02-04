غداً.. توزيع رواتب الموظفين في كردستان

وقالت الوزارة في بيان، إنها "ستباشر يوم غدٍ الأربعاء توزيع رواتب الموظفين عن شهر يناير 2025، وذلك عقب استكمال تحويل المستحقات المالية من إلى حساب الإقليم المصرفي".

وأكدت الوزارة أن "عملية التوزيع ستستمر لعدة أيام"، مشيرة إلى أنها ستنشر "جدول الصرف خلال الساعات المقبلة".