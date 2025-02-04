كشف حقيقة إغلاق ساحة التحرير وسط بغداد

نفى مصدر أمني، مساء الثلاثاء، غلق ساحة وسط تحسبا لتظاهرات.

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "نشرت مواقع التواصل الاجتماعي غلق ساحة تحسبا من تظاهرات احتجاجا على الغاء قانون العفو"، موضحا أن "الخبر غير صحيح وجميع الطرق الى الساحة سالكة".

وكانت الاتحادية العليا اصدرت، اليوم الثلاثاء، امرا ولائيا بايقاف تنفيذ القوانين الجدلية التي اقرها (الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات).