في ميسان.. اعتقال تاجر مخدرات بحوزته "الكريستال"

أعلنت قيادة شرطة ميسان، الثلاثاء، عن اعتقال تاجر مخدرات بحوزته مادة "الكريستال".

وقالت القيادة في بيان، إن "مفارز قسم السيطرات الخارجية سيطرة الشهيد (الزيوت)، ومن خلال عمليات التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات المارين عبرها، تمكنت من إلقاء القبض على تاجر للمخدرات من سكنة محافظة قادم من قضاء صالح يستقل عجلة نوع بنگو بيك اب".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط بحوزته كيس كبير الحجم يحتوي على مادة الكريستال المخدرة تزن (1900) غرام كانت مخبأة داخل بطانة الباب الخلفي".