خارطة مرورية حمراء وحركة غير طبيعية.. الازدحامات تجتاح شوارع بغداد

باب المعظم باتجاه فلسطين

واتسم الموقف المروري في صباح اليوم بتسجيل ازدحامات شبه طويلة في الشوارع والمناطق الرئيسية والتجارية كعادتها، وكانت الشورجة وباب الشرقي، وجسر الجاردية وجسر الشعب وصليج ومحمد القاسم وشارع مطار المثنى ومطار باتجاه القادسية ابرزها.خارطة الزحامات:مطار المثنى متوقفجسر الشالجية متوقفالدورة من جهة الفراهيديمخرج الكاظمية باتجاه الأعظميةجسر الفنون الجميلةجسر السنكوازرة التخطيطتوقفات في محمد القاسمساحةفلسطين باتجاه زيونةجسر الشعب باتجاه صليخجسر الجادرية باتجاه جامعةالشورجة ذهابا وإياباجسر السنك باتجاه ساحة الخلاني