التعليم تعلن توفر منح دراسية من مملكة بروناي

وأوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في بيان ورد لـ نيوز، أن "المنح مخصصة لنيل شهادتي البكالوريوس والماجستير وأن آخر موعد للتقديم هو يوم السبت الموافق 2025/2/15".