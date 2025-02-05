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التعليم تعلن توفر منح دراسية من مملكة بروناي

محليات

2025-02-05 | 02:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
التعليم تعلن توفر منح دراسية من مملكة بروناي
333 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توفر منح دراسية من جامعتي بروناي دار السلام UBD وبروناي للتكنولوجيا UTB.


وأوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المنح مخصصة لنيل شهادتي البكالوريوس والماجستير وأن آخر موعد للتقديم هو يوم السبت الموافق 2025/2/15".
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