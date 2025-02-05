توقف الحركة الملاحية لمطار بغداد الدولي

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "بسبب شدة الرياح والغبار توقفت الحركة الملاحية في مطار الدولي بشكل مؤقت".وكانت والرصد الزلزالي، قد اشارت الى تصاعد الغبار وتردي الرؤية الافقية في مناطق وسط وجنوب البلاد بسبب الرياح التي قد تصل هباتها الى 50 كم بالساعة، وتصاعد الغبار الذي يؤدي الى تردي الرؤية الافقية بين 5 الى 7 كم.وتشير المواقع المختصة بالطيران الى وجود حوالي 50 رحلة من المفترض ان تغادر وتصل الى مطار اليوم الأربعاء.