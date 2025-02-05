تحرك برلماني ضد رؤساء المحافظات التي عطلت الدوام.. اتهامات بالحنث باليمين والتحريض

وبحسب تغريدة للساعدي اكد انه :قدّم شكوى للقضاء ضد أولئك "بجريمة الحنث في اليمين القانونية، وجريمة تحريض المواطنين على مخالفة القرارات الباتة والملزمة للقضاء العراقي".وتابع، انه "يعاقب وفقا لأحكام المادة (329) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969) المعدل بعد منحهم عطلة رسمية بصورة مخالفة لقانون العطل الرسمية رقم (12) لسنة 2024 فضلا عن مخالفتهم الصريحة للسلوك الوظيفي".