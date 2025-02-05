عودة الحركة الملاحية في مطار بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "الحركة الملاحية في مطار الدولي عادت الى طبيعتها بعد تحسن مدى الرؤية".وافاد مصدر مطلع، في وقت سابق من اليوم الأربعاء (5 شباط 2025) بإيقاف حركة الملاحة في مطار الدولي بسبب الغبار وتردي الرؤية.وكانت والرصد الزلزالي، قد اشارت الى تصاعد الغبار وتردي الرؤية الافقية في مناطق وسط وجنوب البلاد بسبب الرياح التي قد تصل هباتها الى 50 كم بالساعة، وتصاعد الغبار الذي يؤدي الى تردي الرؤية الافقية بين 5 الى 7 كم.وتشير المواقع المختصة بالطيران الى وجود حوالي 50 رحلة من المفترض ان تغادر وتصل الى مطار اليوم الأربعاء.