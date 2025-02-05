حادث يتسبب بسقوط شاحنة من أعلى جسر في البصرة (صور)

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، ان" الحادث تسبب في سقوط شاحنة حمل تحمل حاوية من قضاء الجسر الرابط بين والمركز".وأضاف، ان "الحادث لم يسبب إصابات او خسائر بشرية تذكر ".