بقدرة 1000 ميغاواط.. محطة طاقة شمسية عملاقة في العراق تقترب من التنفيذ

أعلنت هيئة استثمار البصرة، اليوم الأربعاء 5 فبراير/شباط (2025)، توقيع محضر إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في مع شركة توتال إنرجي .وكشفت هيئة استثمار أن التكلفة الاستثمارية لمشروع محطة الطاقة الشمسية، التي تعتزم توتال إنرجي تطويرها ضمن صفقة الـ27 مليار دولار، تصل إلى نحو 820 مليون دولار.وتتضمّن الصفقة مع توتال إنرجي الموقّعة في 2023 استثمار المصاحب من 4 إلى 5 حقول نفطية، بطاقة 600 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، وعقدًا لتطوير حقل أرطاوي وزيادة إنتاجه إلى 220 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى استثمار المصاحب، وعقد استثمار الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 1000 ميغاواط.قال مدير هيئة استثمار البصرة، علاء عبد الحسين، إن مدة إنجاز المشروع 3 سنوات (36 شهرًا)، وقريبًا سيبدأ تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في الذي يتكون من 4 مراحل.ولفت إلى أن مشروع محطة الطاقة الشمسية التي تطورها توتال سيُنَفَّذ في قضاء الزبير بمنطقة أرطاوي.وأشار عبد الحسين إلى أن شركة توتال إنرجي من الشركات المرموقة بهذا المجال، إذ إنها ستنفّذ المشروع بالتقنيات الحديثة والمتطورة وآخر ما توصّل إليه العلم.وستشارك قطر للطاقة بتنفيذ محطة طاقة شمسية عملاقة في العراق، مع توتال إنرجي، ضمن إطار صفقة الـ27 مليار دولار.وكانت قطر للطاقة قد وقّعت اتفاقية مع توتال إنرجي للشراكة في مشروع الطاقة الشمسية التابع لمشروع نمو المتكامل في .ستشمل محطة الطاقة الشمسية في -المشروع الذي تستحوذ قطر للطاقة على حصة 50% منه، في حين ستحتفظ شركة توتال إنرجي بالنسبة المتبقية- مليونَي لوحة شمسية ثنائية الوجه وعالية الكفاءة تكون مثبّتة على أجهزة تعقُّب أحادية المحور.وسيوفر المشروع عند اكتماله ما يصل إلى 1.25 غيغاواط (في الذروة) من الكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية لشبكة الكهرباء في .ومن المقرر تطوير المشروع على مراحل بين عامَي 2025 و2027، وسيكون بإمكانه توفير الكهرباء النظيفة لنحو 350 ألف منزل في منطقة .وكانت قطر للطاقة قد أعلنت في يونيو/حزيران 2023 انضمامها إلى تحالف سينفِّذ مشروع نمو المتكامل في بتملُّكها حصة تبلغ 25%، إلى جانب شركة توتال إنرجي 45%، وشركة نفط 30%.أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أمس الثلاثاء، تأهيل 8 شركات متخصصة لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي.‏وقال، إن الحكومة الحالية تسجل سبقًا تاريخيًا، كونها أول حكومة تترجم مشروعات ‏الطاقة الشمسية إلى واقع ملموس على الأرض، مشيدًا بدور البنك المركزي في دعم ‏التوجه من خلال تقديم قروض ميسّرة للمواطنين.وأكد وزير الكهرباء أن الخطوة تكتسب أهمية استثنائية، إذ ستتيح للمواطنين فرصة تركيب منظومات الطاقة ‏الشمسية في منازلهم عبر قروض يقدّمها البنك المركزي دون فوائد، ضمن مبادرة الطاقة المتجددة، مما يمثّل حلًا مستدامًا ‏لأزمة الكهرباء المزمنة في البلاد.‏وكانت وزارة الكهرباء قد نظّمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مؤتمرًا لإطلاق المنصة الالكترونية ‏لتأهيل الشركات المتخصصة في منظومات الطاقة الشمسية، بحضور مسؤولين ‏حكوميين من وزارات عدّة وممثلين عن البنك المركزي وأعضاء لجنة الطاقة النيابية، في ‏خطوة تعكس جهود الحكومة الاتحادية ووزارة الكهرباء بتطوير قطاع الطاقة المتجددة في ‏البلاد‎.‎