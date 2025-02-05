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بقدرة 1000 ميغاواط.. محطة طاقة شمسية عملاقة في العراق تقترب من التنفيذ

محليات

2025-02-05 | 06:47
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بقدرة 1000 ميغاواط.. محطة طاقة شمسية عملاقة في العراق تقترب من التنفيذ
814 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

قطع مشروع تطوير محطة طاقة شمسية عملاقة في العراق خطوة مهمة نحو بدء عمليات التنفيذ، في خطوة من شأنها دعم جهود بغداد لوضع حلول مستدامة لأزمة الكهرباء.

أعلنت هيئة استثمار البصرة، اليوم الأربعاء 5 فبراير/شباط (2025)، توقيع محضر إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في البصرة مع شركة توتال إنرجي الفرنسية.

وكشفت هيئة استثمار البصرة أن التكلفة الاستثمارية لمشروع محطة الطاقة الشمسية، التي تعتزم توتال إنرجي تطويرها ضمن صفقة الـ27 مليار دولار، تصل إلى نحو 820 مليون دولار.

وتتضمّن الصفقة مع توتال إنرجي الموقّعة في 2023 استثمار الغاز المصاحب من 4 إلى 5 حقول نفطية، بطاقة 600 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، وعقدًا لتطوير حقل أرطاوي العراقي وزيادة إنتاجه إلى 220 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى استثمار الغاز المصاحب، وعقد استثمار الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 1000 ميغاواط.

مدة إنجاز محطة الطاقة الشمسية
قال مدير هيئة استثمار البصرة، علاء عبد الحسين، إن مدة إنجاز المشروع 3 سنوات (36 شهرًا)، وقريبًا سيبدأ تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في العراق الذي يتكون من 4 مراحل.

ولفت إلى أن مشروع محطة الطاقة الشمسية التي تطورها توتال سيُنَفَّذ في قضاء الزبير بمنطقة أرطاوي.

وأشار عبد الحسين إلى أن شركة توتال إنرجي من الشركات المرموقة بهذا المجال، إذ إنها ستنفّذ المشروع بالتقنيات الحديثة والمتطورة وآخر ما توصّل إليه العلم.

وستشارك قطر للطاقة بتنفيذ محطة طاقة شمسية عملاقة في العراق، مع توتال إنرجي، ضمن إطار صفقة الـ27 مليار دولار.

وكانت قطر للطاقة قد وقّعت اتفاقية مع توتال إنرجي للشراكة في مشروع الطاقة الشمسية التابع لمشروع نمو الغاز المتكامل في العراق.

الطاقة الشمسية في العراق
ستشمل محطة الطاقة الشمسية في العراق -المشروع الذي تستحوذ قطر للطاقة على حصة 50% منه، في حين ستحتفظ شركة توتال إنرجي بالنسبة المتبقية- مليونَي لوحة شمسية ثنائية الوجه وعالية الكفاءة تكون مثبّتة على أجهزة تعقُّب أحادية المحور.

وسيوفر المشروع عند اكتماله ما يصل إلى 1.25 غيغاواط (في الذروة) من الكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية لشبكة الكهرباء في البصرة.

ومن المقرر تطوير المشروع على مراحل بين عامَي 2025 و2027، وسيكون بإمكانه توفير الكهرباء النظيفة لنحو 350 ألف منزل في منطقة البصرة.

وكانت قطر للطاقة قد أعلنت في يونيو/حزيران 2023 انضمامها إلى تحالف سينفِّذ مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق بتملُّكها حصة تبلغ 25%، إلى جانب شركة توتال إنرجي 45%، وشركة نفط البصرة 30%.

شركات مشروعات الطاقة الشمسية
أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، أمس الثلاثاء، تأهيل 8 شركات متخصصة لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي.‏

وقال، إن الحكومة الحالية تسجل سبقًا تاريخيًا، كونها أول حكومة تترجم مشروعات ‏الطاقة الشمسية إلى واقع ملموس على الأرض، مشيدًا بدور البنك المركزي العراقي في دعم ‏التوجه من خلال تقديم قروض ميسّرة للمواطنين.

وأكد وزير الكهرباء أن الخطوة تكتسب أهمية استثنائية، إذ ستتيح للمواطنين فرصة تركيب منظومات الطاقة ‏الشمسية في منازلهم عبر قروض يقدّمها البنك المركزي دون فوائد، ضمن مبادرة الطاقة المتجددة، مما يمثّل حلًا مستدامًا ‏لأزمة الكهرباء المزمنة في البلاد.‏

وكانت وزارة الكهرباء قد نظّمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مؤتمرًا لإطلاق المنصة الالكترونية ‏لتأهيل الشركات المتخصصة في منظومات الطاقة الشمسية، بحضور مسؤولين ‏حكوميين من وزارات عدّة وممثلين عن البنك المركزي وأعضاء لجنة الطاقة النيابية، في ‏خطوة تعكس جهود الحكومة الاتحادية ووزارة الكهرباء بتطوير قطاع الطاقة المتجددة في ‏البلاد‎.‎
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محطة طاقة شمسية عملاقة في العراق

تقترب من التنفيذ

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