شوارع بغداد الان.. طوابير تمتد لعشرات الامتار

نيوز – محلي

تشهد شوارع العاصمة مساء اليوم الاربعاء، ازدحامات خانقة ومتصلة في الشوارع الفرعية والرئيسية.

وامتدت طوابير وقوف السيارات امام التقاطعات خلال عودة المواطنين الى منزلهم لمئات الامتار الا ان وقت الانتظار يستمر لوقت طويل.

وابدى مواطنون امتعاضهم من عدم إيجاد الحلول لحل ازمة الاختناقات، لافتين الى ان هذه الأزمة تزداد بشكل يومي مما يسبب بتاخرهم الى المناطق التي يقصدونها وقضاء جزء كبير من اليوم في الازدحامات".