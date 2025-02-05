وزير الكهرباء يقر أمام النزاهة النيابية بصرف 2 ترليون دينار دون الحصول على الطاقة

نيوز – محلي

كشف مصدر من داخل النيابية، اليوم الأربعاء، ان وزير الكهرباء اقر امام اللجنة بصرف 2 ترليون دينار دون الحصول على الطاقة.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "اللجنة استضافت اليوم، وزير الكهرباء لمناقشة الملفات التي تخص التعاقدات حول توفير الكهرباء". وأضاف ان "الوزير اقر امام اللجنة بصرف 2 ترليون دينار لبعض الشركات دون الحصول على الطاقة الكهربائية".

