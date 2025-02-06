حيتان الفساد تسيطر.. نادي الفروسية يستغيث وأملاك الدولة في خطر

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
انفجارات وسط خاركيف بعد رصد هجوم بمسيرات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حيتان الفساد تسيطر.. نادي الفروسية يستغيث وأملاك الدولة في خطر

محليات

2025-02-06 | 05:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حيتان الفساد تسيطر.. نادي الفروسية يستغيث وأملاك الدولة في خطر
1,111 مشاهدة


السومرية نيوز ـ خاص..

يبدو ان افة الاستحواذ والاستيلاء على الاراضي وصلت للدوائر والمؤسسات الحكومية اخرها نادي الفروسية التاريخي بالعاصمة بغداد، بظل محاولات جهات متنفذة بمساعدة اطراف حكومية السيطرة على ارضه وتحويلها الى مساحة جديدة من الكتل الكونكريتية على هيئة مجمع سكني استثماري الذي طالما اكدت الحكومة بانها فلسفة "ثبت فشلها".

 

ويعيش نادي الفروسية، الذي دخل في عامه الرابع بعد المئة منذ تأسيسه كأقدم نادٍ للفروسية وسباق الخيل في العراق عام 1920 وتحول الى نادٍ منظم في 1922، تهديدًا وجوديًا بسلبه صفته التي ينفرد بها وسلب البغداديين واحدا من المساحات الترفيهية القليلة أساسا في بغداد.

ويرى مراقبون ان سلب ارض نادي الفروسية سياق مبيّت شأنه شأن متنزه الزوراء الذي هو في الحسبان أيضا، بالرغم من النفي المتكرر للجهات المعنية بشأن تحويل المتنزه الى الاستثمار وبناء مجمعات سكنية، معتبرين ان طرح هذه المعلومة بين الحين والأخر تهدف الى جس نبض الشارع وقياس مدى الرفض والتقبل من قبل المواطنين لهذه الخطوة.

* القضاء يقطع الطريق
 
ويكشف مصدر مطلع، ان محكمة الكرخ المختصة بالنزاهة أصدرت أمرا بإيقاف "الاستيلاء" على نادي الفروسية في منطقة العامرية في بغداد، بعد محاولات من متنفذين و"حيتان فساد" من السيطرة عليه وتحويله الى مجمع سكني.

‏وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "بعد طرح ملف نادي الفروسية للجهات القضائية المختصة والرأي العام بشأن قضية استيلاء جهات متنفذة على أرضه، قامت محكمة الكرخ المختصة بشؤون النزاهة بأمر من القاضي ضياء جعفر‬ بإيقاف إجراءات الاستيلاء على نادي الفروسية، بسبب قضايا الفساد والنزاعات حوله"، مستدركا بالقول "إذ وضعت محكمة النزاهة إشارة حجز وعدم تصرف، مع إشعار وزارة المالية دائرة التنفيذ بذلك".

وأضاف، أن "هذا الملف، خطير بعد دخول مافيات وحيتان فساد للسيطرة على أراضي نادي الفروسية من اجل تقطيع الأراضي وتشييد مجمعات سكنية بلا موافقات رسمية"، لافتا الى ان "هذا الملف انتهى بضربة قاضية من النزاهة".

*خروقات المجمعات السكنية

من جانبه، يرى نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة ياسر الحسيني في حديث للسومرية نيوز، ان مشاريع المجمعات السكنية في بغداد خالية من التخطيط وستتحول الى مركز زحام مروري خانق مستقبلا.

وأوضح ان "جميع مشاريع المجمعات السكنية في مركز العاصمة بغداد بعيدة كل البعد عن التصميم الاساس وتتجاوز على المرافق الحيوية فيها مما سيجعلها مركز للزحام المروري في العراق ويلحق الضرر بجمالية المدينة نظرا لعدم وجود دراسات حقيقية ورؤيا واضحة بالخارطة المعمارية لبغداد".

وبين ان "ذلك جعل مستثمري الاحزاب يتمددون على اراضٍ مهمه تشكل متنفسا للمواطن البغدادي وتحافظ على هوية بغداد مثل اراضي وزارة الصناعة ونادي الفروسية ناهيك عن الاراضي الزراعية وغيرها كون تلك المشاريع هي الاكثر ربحية ولا تخلو من واجهات لغسيل الاموال لعصابات الفساد".

واعتبر انه "تزامن هذه الاستثمارات على الأراضي المفتوحة مع خطة الحكومة في فك الاختناقات التي تسرع من وصول المركبات الى مركز المدينة وانعدام الحلول لمسألة تفكيك الاختناقات سيجعل حركة المرور في بغداد بعد سنتين مستحيلة".

*الرفض الشعبي 

الى ذلك، نظم عشرات أعضاء نادي الفروسية، وقفة احتجاجية ضد تحويل ارض النادي للاستثمار في منطقة العامرية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل السومرية، ان "العشرات من أعضاء نظموا وقفة احتجاجية نادي بسبب محاولات الاستحواذ على ارض النادي من قبل متنفذين".

وطالب المتظاهرون، "الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالوقوف بوجه المتنفذين الذي يحاولون الاستيلاء على ارض النادي لغرض الاستثمار.

واتهم الأعضاء وزارة المالية بمساندة المتنفذين من اجل الاستيلاء على ارض نادي الفروسية العريق.


*موقف البرلمان  

وفي غضون ذلك، تعلق عضو لجنة الاستثمار النيابية سوزان منصور، على محاولات إحالة نادي الفروسية الى الاستثمار، فيما اكدت ان النادي يعد معلما من معالم بغداد ويجب المحافظة عليه من الاستثمار او ما شابه.

وقالت منصور في تصريح للسومرية نيوز، إن "تحويل نادي الفروسية مجمع سكني سوف سيمحي تاريخه بالكامل"، مشيرة الى ان " نشجع على ان الاعمار والاستثمار بالشكل الصحيح وليس بهذه الطريقة".

وتابعت، انه "من الضروري المضي بالتعامل مع جميع المستثمرين بذات الصيغة والاسلوب وبنفس الية العمل".
وأضافت ان "تقديس بعض المستثمرين لا يصب في مصلحة البلد من جهة، ويشكل ضربة الى الشركات الناشئة بأيادي شبابية من جهة أخرى".

*الاستيلاء يصل أملاك الدولة!

وبحسب المستندات القانونية فأن ملكية النادي لا تعود لوزارة المالية كونه يتمتع باستقلالية مالية وإدارية، ومحاولات المتنفذين ستسبب ضياع مصدر رزق مئات العائلات التي تعمل هناك وسط شكوك بان محاولات الاستحواذ على النادي تقف خلفها صفقات مبطنة لجهات مبهمة تستهدف أملاك الدولة بتسهيلات من جهات حكومة متنفذة.

سنوات طويلة مضت على تأسيس هذا النادي الذي يعتمد على التمويل الذاتي، لكنه لم يسلم من الاطماع الاستثمارية التي تهدد وجوده.


>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

محليات

خاص السومرية

نادي الفروسية

بغداد

الاستثمار

المجمعات السكنية

الاحتجاج

العامرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
Play
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
بعد التحري
Play
بعد التحري
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
Play
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
من الأخير
Play
من الأخير
خورمور.. الحلفاء يكسرون الصمت بالمسيرات - حلقة ٧٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-05
Play
خورمور.. الحلفاء يكسرون الصمت بالمسيرات - حلقة ٧٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-05
Play
نشرة ٥ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-05
Morning Live
Play
Morning Live
الهجرة الداخلية.. هروب من الواقع أم بحث عن فرص - حلقة ٢١٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-05
Play
الهجرة الداخلية.. هروب من الواقع أم بحث عن فرص - حلقة ٢١٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-05
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
قلّة الأمطار والخوف من شح المياه في العراق - حلقة ٣٢ | الموسم 6
15:30 | 2025-02-04
Play
قلّة الأمطار والخوف من شح المياه في العراق - حلقة ٣٢ | الموسم 6
15:30 | 2025-02-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
04-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-04
Play
04-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 4-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-04
Play
سباق مع نون 4-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الفنجان 4-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-04
Play
الفنجان 4-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-04
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم الهوى هوايا - أغنيتك وين؟ 4-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-04
Play
زووم الهوى هوايا - أغنيتك وين؟ 4-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-04
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
Play
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
بعد التحري
Play
بعد التحري
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
Play
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
من الأخير
Play
من الأخير
خورمور.. الحلفاء يكسرون الصمت بالمسيرات - حلقة ٧٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-05
Play
خورمور.. الحلفاء يكسرون الصمت بالمسيرات - حلقة ٧٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-05
Play
نشرة ٥ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-05
Morning Live
Play
Morning Live
الهجرة الداخلية.. هروب من الواقع أم بحث عن فرص - حلقة ٢١٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-05
Play
الهجرة الداخلية.. هروب من الواقع أم بحث عن فرص - حلقة ٢١٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-05
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
قلّة الأمطار والخوف من شح المياه في العراق - حلقة ٣٢ | الموسم 6
15:30 | 2025-02-04
Play
قلّة الأمطار والخوف من شح المياه في العراق - حلقة ٣٢ | الموسم 6
15:30 | 2025-02-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
04-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-04
Play
04-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 4-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-04
Play
سباق مع نون 4-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-04
لقطات
Play
لقطات
حليب الحمير.. علاج طبيعي في البصرة | تقارير اخبارية
05:00 | 2025-02-04
Play
حليب الحمير.. علاج طبيعي في البصرة | تقارير اخبارية
05:00 | 2025-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الفنجان 4-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-04
Play
الفنجان 4-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-04
اخترنا لك
عقب قرار ترامب بشأن الكهرباء والغاز الإيراني.. ما البدائل المتاحة أمام العراق؟
06:33 | 2025-02-06
الحبس الشديد لـ"تيسير العراقية" بتهمة المحتوى الهابط
05:23 | 2025-02-06
بالأسماء.. الصحة تصدر أمراً وزارياً بإعادة تعيين الوجبة الأولى لـ5 فئات من الأطباء
05:23 | 2025-02-06
الهجرة تكشف مخطط الشرع بشأن مخيم الهول.. ما الذي يقلق العراق؟
03:59 | 2025-02-06
حديث عن اعتماد آلية جديدة.. هل سينتهي ملف النزوح في العراق خلال 2025؟
03:40 | 2025-02-06
توجيه الدوائر بترشيد الاستهلاك.. المياه القادمة من سوريا ستنخفض بعد شهرين والعراق أمام "عام جاف بامتياز"
03:31 | 2025-02-06
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.