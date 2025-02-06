حيتان الفساد تسيطر.. نادي الفروسية يستغيث وأملاك الدولة في خطر

ويعيش نادي الفروسية، الذي دخل في عامه الرابع بعد المئة منذ تأسيسه كأقدم نادٍ للفروسية وسباق الخيل في عام 1920 وتحول الى نادٍ منظم في 1922، تهديدًا وجوديًا بسلبه صفته التي ينفرد بها وسلب البغداديين واحدا من المساحات الترفيهية القليلة أساسا في .ويرى مراقبون ان سلب ارض نادي الفروسية سياق مبيّت شأنه شأن متنزه الذي هو في الحسبان أيضا، بالرغم من النفي المتكرر للجهات المعنية بشأن تحويل المتنزه الى الاستثمار وبناء مجمعات سكنية، معتبرين ان طرح هذه المعلومة بين الحين والأخر تهدف الى جس نبض الشارع وقياس مدى الرفض والتقبل من قبل المواطنين لهذه الخطوة.* القضاء يقطع الطريقويكشف مصدر مطلع، ان محكمة الكرخ المختصة بالنزاهة أصدرت أمرا بإيقاف "الاستيلاء" على نادي الفروسية في منطقة العامرية في بغداد، بعد محاولات من متنفذين و"حيتان فساد" من السيطرة عليه وتحويله الى مجمع سكني.‏وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "بعد طرح ملف نادي الفروسية للجهات القضائية المختصة والرأي العام بشأن قضية استيلاء جهات متنفذة على أرضه، قامت محكمة الكرخ المختصة بشؤون النزاهة بأمر من القاضي ضياء جعفر‬ بإيقاف إجراءات الاستيلاء على نادي الفروسية، بسبب قضايا الفساد والنزاعات حوله"، مستدركا بالقول "إذ وضعت محكمة النزاهة إشارة حجز وعدم تصرف، مع إشعار وزارة المالية دائرة التنفيذ بذلك".وأضاف، أن "هذا الملف، خطير بعد دخول مافيات وحيتان فساد للسيطرة على أراضي نادي الفروسية من اجل تقطيع الأراضي وتشييد مجمعات سكنية بلا موافقات رسمية"، لافتا الى ان "هذا الملف انتهى بضربة قاضية من النزاهة".*خروقات المجمعات السكنيةمن جانبه، يرى نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة ياسر الحسيني في حديث للسومرية نيوز، ان مشاريع المجمعات السكنية في خالية من التخطيط وستتحول الى مركز زحام مروري خانق مستقبلا.وأوضح ان "جميع مشاريع المجمعات السكنية في مركز العاصمة بعيدة كل البعد عن التصميم الاساس وتتجاوز على المرافق الحيوية فيها مما سيجعلها مركز للزحام المروري في ويلحق الضرر بجمالية المدينة نظرا لعدم وجود دراسات حقيقية ورؤيا واضحة بالخارطة المعمارية لبغداد".وبين ان "ذلك جعل مستثمري الاحزاب يتمددون على اراضٍ مهمه تشكل متنفسا للمواطن البغدادي وتحافظ على هوية مثل اراضي وزارة الصناعة ونادي الفروسية ناهيك عن الاراضي الزراعية وغيرها كون تلك المشاريع هي الاكثر ربحية ولا تخلو من واجهات لغسيل الاموال لعصابات الفساد".واعتبر انه "تزامن هذه الاستثمارات على الأراضي المفتوحة مع خطة الحكومة في فك الاختناقات التي تسرع من وصول المركبات الى مركز المدينة وانعدام الحلول لمسألة تفكيك الاختناقات سيجعل حركة المرور في بعد سنتين مستحيلة".*الرفض الشعبيالى ذلك، نظم عشرات أعضاء نادي الفروسية، وقفة احتجاجية ضد تحويل ارض النادي للاستثمار في منطقة العامرية بالعاصمة .وقال مراسل السومرية، ان "العشرات من أعضاء نظموا وقفة احتجاجية نادي بسبب محاولات الاستحواذ على ارض النادي من قبل متنفذين".وطالب المتظاهرون، "الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالوقوف بوجه المتنفذين الذي يحاولون الاستيلاء على ارض النادي لغرض الاستثمار.واتهم الأعضاء وزارة المالية بمساندة المتنفذين من اجل الاستيلاء على ارض نادي الفروسية العريق.*موقف البرلمانوفي غضون ذلك، تعلق عضو لجنة الاستثمار النيابية سوزان منصور، على محاولات إحالة نادي الفروسية الى الاستثمار، فيما اكدت ان النادي يعد معلما من معالم ويجب المحافظة عليه من الاستثمار او ما شابه.وقالت منصور في تصريح للسومرية نيوز، إن "تحويل نادي الفروسية مجمع سكني سوف سيمحي تاريخه بالكامل"، مشيرة الى ان " نشجع على ان الاعمار والاستثمار بالشكل الصحيح وليس بهذه الطريقة".وتابعت، انه "من الضروري المضي بالتعامل مع جميع المستثمرين بذات الصيغة والاسلوب وبنفس الية العمل".وأضافت ان "تقديس بعض المستثمرين لا يصب في مصلحة البلد من جهة، ويشكل ضربة الى الشركات الناشئة بأيادي شبابية من جهة أخرى".*الاستيلاء يصل أملاك الدولة!وبحسب المستندات القانونية فأن ملكية النادي لا تعود لوزارة المالية كونه يتمتع باستقلالية مالية وإدارية، ومحاولات المتنفذين ستسبب ضياع مصدر رزق مئات العائلات التي تعمل هناك وسط شكوك بان محاولات الاستحواذ على النادي تقف خلفها صفقات مبطنة لجهات مبهمة تستهدف أملاك بتسهيلات من جهات حكومة متنفذة.سنوات طويلة مضت على تأسيس هذا النادي الذي يعتمد على التمويل الذاتي، لكنه لم يسلم من الاطماع الاستثمارية التي تهدد وجوده.