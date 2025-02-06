امهم تعاني العقم 5 سنوات.. ولادة لـ 3 بنات وولد توائم بميسان

وقال حسن هادي، مدير المستشفى، في بيان ورد لـ نيوز، أن "الأم كانت تعاني من العقم لمدة خمس سنوات، ولكن بفضل الله، وبجهود الفريق الطبي، تمكّنت من إنجاب أطفالها بصحة جيدة"، مشيراً إلى أن "العملية تمت بسلاسة، ويخضع المواليد والأم حاليًا للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالتهم".ولفت الى ان "الفريق الطبي المشرف على العملية متمثل بالشخوص "إيمان صادق الأسدي – اختصاص نسائية وتوليد، آيات كريم – مساعد جراح، زينب – مساعد جراح، نادية عبد الله – مساعد جراح، سبأ محمد بدن – طبيبة التخدير، سبأ – مساعد تخدير، فاطمة حيدر – تقني تخدير، زهراء – تقني تخدير، طه حيدر – مقيم أقدم أطفال، أحمد خالد – العمليات".وأكد الفريق الطبي، بحسب البيان، أن "هذه الولادة تمثل إنجازًا طبيًا بارزًا، يعكس كفاءة وخبرة الكادر الصحي في المستشفى، خاصة في التعامل مع الحالات الطبية المعقدة"، مردفاً أن "هذا النجاح يعد خطوة مهمة في تعزيز رعاية الأمومة والطفولة في محافظة ميسان، ويؤكد جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات النادرة والمعقدة بكفاءة عالية".