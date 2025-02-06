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امهم تعاني العقم 5 سنوات.. ولادة لـ 3 بنات وولد توائم بميسان
محليات
2025-02-06 | 09:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
508 مشاهدة
شهد مستشفى ميسان للطفل والولادة، اليوم الخميس، حدثًا طبيًا نادرًا مع نجاح عملية قيصرية لولادة أربعة توائم (ثلاث إناث وذكر واحد)، في أول حالة من نوعها خلال عام 2025.
وقال حسن هادي، مدير المستشفى، في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، أن "الأم كانت تعاني من العقم لمدة خمس سنوات، ولكن بفضل الله، وبجهود الفريق الطبي، تمكّنت من إنجاب أطفالها بصحة جيدة"، مشيراً إلى أن "العملية تمت بسلاسة، ويخضع المواليد والأم حاليًا للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالتهم".
ولفت الى ان "الفريق الطبي المشرف على العملية متمثل بالشخوص "إيمان صادق الأسدي – اختصاص نسائية وتوليد، آيات كريم – مساعد جراح، زينب
سلام
– مساعد جراح، نادية عبد الله – مساعد جراح، سبأ محمد بدن – طبيبة التخدير، سبأ
قاسم
– مساعد تخدير، فاطمة حيدر – تقني تخدير، زهراء
علي صاحب
– تقني تخدير، طه حيدر
محمود
– مقيم أقدم أطفال، أحمد خالد
مجيد
–
مسؤول
شعبة
العمليات".
وأكد الفريق الطبي، بحسب البيان، أن "هذه الولادة تمثل إنجازًا طبيًا بارزًا، يعكس كفاءة وخبرة الكادر الصحي في المستشفى، خاصة في التعامل مع الحالات الطبية المعقدة"، مردفاً أن "هذا النجاح يعد خطوة مهمة في تعزيز رعاية الأمومة والطفولة في محافظة ميسان، ويؤكد جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات النادرة والمعقدة بكفاءة عالية".
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