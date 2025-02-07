أمطار وثلوج.. احذر من التوجه الى هذه المناطق

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، استمرار تساقط الامطار والثلوج في عدد من مناطق البلاد.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون غائما في المنطقتين والشمالية مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية تحيانا مع تساقط الثلوج في الأقسام من المنطقة ويكون الطقس غائم جزئي الى غائم في المنطقة الجنوبية كما يتشكل الضباب صباحا في المنطقتين والشمالية يزول تدريجيا ودرجات مقاربة لليوم السابق".

وأضافت ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا الى غائم جزئي كما يتشكل الضباب صباحا في المنطقتين والشمالية يزول تدريجيا ودرجات ترتفع قليلا في المنطقتين والشمالية وتكون مقاربة للمنطقة الجنوبية"، لافتة الى ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا الى غائم جزئي في المنطقة الشمالية ودرجات ترتفع على العموم".

وأكدت ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا الى غائم جزئي على العموم ودرجات مقاربة في المنطقتين والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية".

وذكرت ان "درجات العظمى ليوم غد ستكون في البصرة 19 مئوية وفي ذي قار 18 مئوية اما في بغداد 14 مئوية وفي أربيل 13 مئوية وفي دهوك 12 مئوية والسليمانية 10 مئوية"، موضحة ان "درجات الصغرى ليوم غد ستكون في البصرة 8 مئوية وفي ميسان 7 مئوية وفي بغداد ودهوك واربيل 4 مئوية اما في السليمانية 3 مئوية".