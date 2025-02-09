باستخدام آلات قاطعة.. إخلاء سائق "كوستر" صدم شاحنة في البصرة (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إن "فرق إنقاذ الدفاع المدني في محافظة تمكنت من انقاذ شخصً من داخل عجلة إثر حادث تصادم بين عجلتين وقع في حي (ع) في محافظة البصرة".وأضافت المديرية، أن "الحادث كان بتصادم عجلة نوع كوستر كانت خالية من الركاب مع عجلة أخرى نوع شاحنة"، مبينة انه "باستخدام أجهزة القطع والفصل، تم إخراج سائق الكوستر، وتم تقديم الإسعافات الأولية له ونقل إلى مستشفى الشفاء".