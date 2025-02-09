اجتماع اللجنة العليا للإعمار والاستثمار يخرج بجملة قرارات

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، انه "شهد الاجتماع اتخاذ جملة من القرارات التي تتعلق بالمشاريع الاستثمارية في قطاعات؛ الصناعة، والسكن، والمشاريع الخدمية. كما جرت الموافقة على إحالة المشاريع الإسكانية الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع في ونينوى".وأقر الاجتماع، وفق البيان، "نموذجاً إضافياً من نماذج الاستفادة العامة من الاستثمار، خاصة في ما يتعلق بحصّة في الوحدات السكنية لمشاريع المجمعات والمدن السكنية الجديدة، حيث جرى إقرار أسلوب تنفيذ المستثمر لمشاريع خدمية في مجال البنى التحتية، بقيمة تعادل حصة المقرّة سلفاً، وستكون بواكير تنفيذ هذا النموذج عبر تنفيذ مشاريع لتأهيل وتوسعة الشوارع في مدينة الصدر شرق بغداد".وناقشت اللجنة في اجتماعها "موضوع المقرّ الجديد لاتحاد المؤرخين العرب في بغداد، ووجّه رئيس مجلس الوزراء بحسم الملف بتهيئة مقرّ مناسب من حيث المساحة والموقع والتصميم".