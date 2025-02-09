سقط في انبوب للصرف الصحي.. انقاذ طفل في الديوانية (صور)

وقال إعلام شرطة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تمكنت دوريات شرطة النجدة المكلفة بتأمين الحماية للمدارس في قضاء غماس، من انقاذ طفل يبلغ من العمر ١٠ سنوات حال سقوطه في انبوب للصرف الصحي بعد جهد مميز يستحق التقدير".وأضاف، انه "تم إلى ذويه بصحة تامة".الصور ادناه: