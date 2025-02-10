صباح مزدحم جديد في بغداد.. تفاصيل حركة المرور في العاصمة الان

نيوز-محليات



بدأت العاصمة صباحا مزدحما جديدا، حيث أصبحت الازدحامات الخانقة سمة يومية منذ حوالي شهر، بالرغم من ان الازدحامات "مزمنة" في بغداد، الا انها لم تكن بهذه المستويات في الفترات الماضية.





وجاءت خارطة الازدحامات في شوارع العاصمة صباح اليوم الاثنين كالاتي:



الطابقين ومجسر المصافي وشارع المصافي



الجنوبي من الدورة لغاية جامع ام الطبول



الجادرية وتقاطع جامعة



المعتز البياع



مطار وسريع القادسية ازدحام طويل لغاية ساحة الاحتفالات



من مجسر اليرموك لغاية مجسر النسور



المنصور والرواد وشارع النقابات والبيجية





من العامرية لغاية محطة وقود اليرموك



ام من أبو غريب لغاية بسكولاتة



أبو غريب لغاية مجسر اللقاء



14 رمضان



البدالة من بدالة الكاظمية لغاية مجسر براثا ومن مرور الكرخ لغاية بدالة الكاظمية



الصرافية وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة وجسر ومجسر ونفق باب المعظم وازقة مدينة الطب بالكامل



محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية النهضة



الجمهورية وشارع الشيخ عمر وشارع الرشيد



العلاوي وشارع النصر وشارع الشيخ معروف



السنك والسايدين بين نفق التحرير وساحة الخلاني



بور سعيد من القناة ومجسر قرطبة لغاية ساحة التحرير



النضال وشارع الوزارات والبتاوين



الصناعة وشارع سعد بن ابي وقاص ومجسر العلوية



موسى بن نصير ومجسر الأمانة وكرادة خارج ازدحامات متقطعة وجاءت خارطة الازدحامات في شوارع العاصمة صباح اليوم الاثنين كالاتي:الطابقين ومجسر المصافي وشارع المصافيالجنوبي من الدورة لغاية جامع ام الطبولالجادرية وتقاطع جامعةالمعتز البياعمطار وسريع القادسية ازدحام طويل لغاية ساحة الاحتفالاتمن مجسر اليرموك لغاية مجسر النسورالمنصور والرواد وشارع النقابات والبيجيةمن العامرية لغاية محطة وقود اليرموكام من أبو غريب لغاية بسكولاتةأبو غريب لغاية مجسر اللقاء14 رمضانالبدالة من بدالة الكاظمية لغاية مجسر براثا ومن مرور الكرخ لغاية بدالة الكاظميةالصرافية وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة وجسر ومجسر ونفق باب المعظم وازقة مدينة الطب بالكاملمحمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية النهضةالجمهورية وشارع الشيخ عمر وشارع الرشيدالعلاوي وشارع النصر وشارع الشيخ معروفالسنك والسايدين بين نفق التحرير وساحة الخلانيبور سعيد من القناة ومجسر قرطبة لغاية ساحة التحريرالنضال وشارع الوزارات والبتاوينالصناعة وشارع سعد بن ابي وقاص ومجسر العلويةموسى بن نصير ومجسر الأمانة وكرادة خارج ازدحامات متقطعة